Nach dem Nein zum CO₂-Gesetz – «Es ist ein Kulturkampf, nicht ein Stadt-Land-Graben» Stadt sagt Ja, Land sagt Nein. Nach der Abstimmung über das CO₂-Gesetz wird über den Stadt-Land-Graben diskutiert. Das sagen unsere Leserinnen und Leser. Dominik Galliker

Stadt und Land liegen in Bern-West nahe beieinander. Foto: Valerie Chetelat

«Das CO₂-Gesetz zeigt einmal mehr: Der Stadt-Land-Graben wird immer tiefer.» Das sagt Politgeograf Michael Hermann nach der Abstimmung vom letzten Sonntag. Die Aussage sorgt in den Kommentarspalten für angeregte Diskussionen. Hier einige Meinungen unserer Leserinnen und Leser:

Mein Eindruck ist, dass Landregionen auf diesem Planeten gesellschaftspolitisch die reinsten Tiefkühltruhen sind: Alles einfrieren, konservieren und nichts ändern. Fortschritt, Änderungen, Bewegung kommen aus den Städten. Onlinekommentar von Javier López

@Javier López: Genau! Bewegung mit dem SUV aufs Land, Änderungen mit immer mehr Wohnraumverbrauch durch grosse luxuriöse Wohnungen, Fortschritt durch Ressourcenverbrauch, weil immer mehr Elektronik und Import von exotischen Lebensmitteln, Kurzreisen und mehrmals Ferien pro Jahr. Wir Menschen auf dem Land und im Gebirge leben wesentlich bewusster mit Umwelt, Natur und Tierwelt. Onlinekommentar (gekürzt) von Maria Unterzeller

Stadt-Land-Graben greift zu kurz und beschreibt nur das Symptom. In Wirklichkeit geht es um zwei Wertesysteme, die aufeinanderprallen: Kulturessenzialismus versus Hyperkulturalismus. Während Ersterer in suburbanen und ruralen Gebieten vorherrscht und Werte hochhält wie Pflicht, Disziplin und Gemeinschaft, ist der Zweite in Städten verbreitet und vertritt individualistische Werte wie Offenheit, Diversität und Ökologie. Kulturessenzialisten spüren seit den 80er-Jahren zunehmend Druck von einer neuen hyperkulturellen Mittelklasse und gehen darum auf Barrikade. Verlustängste kreieren ein subjektives Gefühl, dass «alles den Bach runtergeht», «uns niemand mehr ernst nimmt», «früher alles besser war». Dieser Kulturkampf ist die Herausforderung unserer Zeit – nicht die Frage, ob jemand in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Onlinekommentar von Miguel de Santos

Man braucht nicht von einem «Stadt-Land-Graben» zu reden, wenn eine Vorlage dermassen offensichtlich Städter bevorteilt und Landbewohner benachteiligt und daher auf dem Land abgelehnt wird. Der wahre Knall ist ein ganz anderer: Jahrelange mediale Berieselung, inklusive Hofberichterstattung zum Klimagehüpfe 2019 und satte politische Mehrheiten in Bundesbern konnten das CO₂-Gesetz nicht mehrheitsfähig machen. Wenn es einen Graben gibt, verläuft dieser zwischen dem Establishment und der Realität der Leute. Übrigens: Auch in den Städten war die Zustimmung nicht durchwegs bombastisch. Onlinekommentar von Elias Truttmann

Die Landbevölkerung lebt vom Geld der Städter und überstimmt diese regelmässig bei Abstimmungen, welche am Status quo kratzen. Wer hier noch behauptet, die Landbevölkerung müsse gestützt werden, reitet unser Land in ein Zerwürfnis. Irgendwann hat die arbeitende Bevölkerung der urbanen Zentren, welche die gesamte Schweiz finanziert, genug. Onlinekommentar von Bernhard Morscher

@Bernhard Morscher: Ihre Behauptung stimmt so pauschal schlicht nicht! Als würden Bauern nicht (auch) arbeiten. Es ist zwar Zürich als wirtschaftlich stärkster Kanton, welcher am meisten in den Finanzausgleich bezahlt. Danach folgt Zug, das ist sowohl Stadt als Land. Aber auch der ländliche Urkanton Schwyz bezahlt noch mehr als Genf. Bern ist ländlich wie städtisch, dennoch ist es der Kanton Bern, der mit circa 900 Millionen Franken mit Abstand am meisten aller Kantone bezieht. Die Städter können nicht ihre Macht auf die ganze Schweiz ausdehnen. Die ländlichen Untertanen wurden spätestens bei der Wandlung zum Bundesstaat verboten. Onlinekommentar (gekürzt) von Hermann Ostermayer

Politograf Michael Hermann sagt: «Die medial stark transportierten Debatten und Aktionen rund um den Klimawandel verdecken, dass die Leute auf dem Land ganz andere Sorgen plagen.» Was bedeutet dieser Satz? Nichts anderes, als dass man sich in Städten in Meinungsblasen bewegt. Die tendenziell linken Zeitungen werden in linken Städten produziert. Vom Gendersternchen über die Mohrenkopf-Diskussion bis zur Klimajugend, überall soll es angebliche kontroverse Debatten mit empörten Bürgern geben. Es ist aber viel einfacher: Nur weil die Medien wieder einmal eine Sau durchs Dorf treiben, regt sich auf dem Land noch niemand auf. Onlinekommentar von Pal Mueller

Dazu gibt es unterschiedliche Perspektiven der Betroffenen. Angenommen, wer auf dem Land wohnhaft ist, ist für seine Mobilität auf den individuellen Motorfahrzeugverkehr angewiesen. Für den Stadtbewohner selber bildet ein privates Motorfahrzeug kaum Nutzen. Weshalb nun ein Landbewohner, welcher ein Motorfahrzeug besitzt, mit einer CO₂-Steuer abgestraft und durch Umverteilung der Städter gar belohnt werden sollte, entbehrt jeglicher Grundlage und Logik. Dieses Abstimmungsergebnis ist gelebte direkte Demokratie, wo einmal die eine Seite und ein anderes Mal die andere Seite die Mehrheit bildet. Onlinekommentar (gekürzt) von Dieter Sprenger

Ich bin aus der Stadt, trotzdem habe ich die Vorlage abgelehnt. Nicht weil ich gegen Klimaschutz wäre, sondern weil ich finde, die Vorlage war nicht ausgewogen genug und bevorteilte einzelne Bevölkerungsgruppen zu sehr. Auch in den Städten wurden keine Mehrheiten von mehr als 80 Prozent erzielt. Das 50/50-Ergebnis in der Agglomeration sollte Fingerzeig genug sein, dass es nicht nur auf dem Land viel Skepsis gab. Schon in der Agglo steht es um den ÖV nicht immer so gut. Von den ländlichen Gebieten ganz zu schweigen, viele sind da einfach auf das Auto angewiesen. Will man so eine Abstimmung gewinnen, muss man besser auf die Anliegen der Agglo und der Landbevölkerung eingehen, und vor allem sollte man sich bewusst sein, wie wichtig für viele das Auto immer noch ist. Onlinekommentar (gekürzt) von Andre Meier

Gehören Gemeinden wie Dietikon im Kanton Zürich, die auch Nein sagten, schon nicht mehr zur «Stadt»? Versteckt sich dahinter vielleicht nicht nur ein «Stand-Land-Graben», sondern einer zwischen «oben» und «Mitte-unten»? In meinem Kanton Graubünden stelle ich schlicht fest: Die Gemeinden, die Ja sagten, haben viele gut verdienende und vermögende Einwohner. Gemeinden mit einer durchschnittlichen Einwohnerschaft nebenan lehnen ab. Ein Hinweis darauf, dass die Vorlage vom Stimmvolk als nicht sozial wahrgenommen wurde. Onlinekommentar von Benedikt Weber

Und jetzt ist es der Stadt-Land-Graben. Vor kurzem war es der Generationengraben. Erinnert sei an das Thema «leidende Jugend» infolge der Corona-Massnahmen. Ich bin kein Grüner, aber wir müssen uns zu notwendiger Veränderung bekennen. Für die Zukunft unserer Folgegenerationen und uns selbst. Mit dem gegenseitigen Stadt-Land-Bashing, das man in diesen Kommentaren lesen kann, erreichen wir sowieso nichts. Onlinekommentar (gekürzt) von Heinz Schuhmacher

