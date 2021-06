Die Trifthütte nach der zerstörerischen Lawine vom Januar – «Es ist ein bisschen wie Pfadilager» Bis zu diesem Wochenende wollen die Verantwortlichen der beschädigten Trifthütte ein kleines Jurten- und Zeltdorf aufstellen. Das Wetter erschwert die Arbeiten. Bruno Petroni

«Ein Fensterscharnier!» Auch die beiden Söhne Til (vorne) und Leo helfen tatkräftig mit beim Aufräumen. Foto: Nicole Naue/PD

Provisorisch abdichten, die WC-Anlagen funktionstüchtig wiederherstellen, Trümmer aufräumen und Podeste für die geplanten Zelte errichten: Nicole und Artur Naue-Müller wird so schnell nicht langweilig. Und wer die Hüttenwarte der SAC Trifthütte kennt, der weiss, wie innovativ und erfinderisch das aufgestellte Ehepaar ist.

Was Wunder, dass Naues auch jetzt nicht nervös werden, wenn die Zelte immer noch nicht bei der Hütte angekommen sind. In diesen Stunden soll der Helikopter mit dem ersehnten Material nun heranfliegen. «Und wenn nicht, werden wir halt Schutzplanen spannen. Und dann haben unsere Hüttengäste einen offenen Blick in den Sternenhimmel», gibt sich Nicole Naue pragmatisch. Jedenfalls stehen die Holzfundamente für die Jurtenzelte bereits parat. «Diese haben wir mit Trümmerholz der total zerstörten Dépendance aufbauen können. Und – man glaubt es nicht – 500 Meter weiter unten haben unsere Helfer beim Aufräumen der Trümmer tatsächlich noch ganze Hüttenfenster vorgefunden.» Das Ganze laufe zurzeit ein bisschen wie ein Pfadilager. «Wir betreiben hier nicht Recycling, sondern Upcycling», spasst Nicole Naue.