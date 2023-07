«Es ist doch nur menschlich, will Fassnacht etwas Neues erleben»

Deswegen muss ich mir keine Videos anschauen. Ich habe ja auch schon auf dieser Position gespielt. Mir haftet halt das Etikett des Linksverteidigers an, seit ich beim FC Aarau vor 14 Jahren mein Debüt gegeben habe.

Ich fühle mich in der zentralen Abwehr sehr wohl, fast wohler als aussen. Dementsprechend würde ich mich enorm freuen, könnte ich auf Dauer als Innenverteidiger spielen.

Die Kommunikation, das Dirigieren. Aussen muss man mehr Läufe machen, ist aber weniger eingebunden. Schön, traut mir die Vereinsleitung nach dem Abgang Zesis zu, die Lücke zu füllen. Nun liegt es an mir, dieses Vertrauen zu bestätigen.

Was sagen Sie all jenen, die das als riskant empfinden?

Wir mussten zusätzliche Kästchen in der Kabine installieren. (lacht) Die letzte freie Wand ist jetzt auch voll. Wir stehen in einer europäischen Gruppenphase, da braucht es ein grosses Kader. Aber klar, der Konkurrenzkampf ist brutal. Es ist nicht für jeden leicht, damit umzugehen.

Müssen ist ein grosses Wort. Aber ganz klar: Wir gehen in die Saison, um Meister zu werden.

Am Sonntag startet YB gegen Lausanne in die Saison. Mit diesem Kader muss man Meister werden, einverstanden?

Ihr guter Freund Christian Fassnacht würde gerne ins Ausland wechseln. Wie erleben Sie ihn?

Er lässt sich nie anmerken, was ihn beschäftigt, er ist eigentlich immer gut gelaunt. Was ich sagen kann: Er ist mit dem Kopf voll bei YB, stellt sich in den Dienst des Teams, das hat man während der Vorbereitung einmal mehr gesehen. Ich hoffe sehr, dass er bleibt.