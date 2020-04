Rachenabstrich für einen PCR-Test in einem Testcenter in Köln.

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus ist in den letzten Tagen deutlich zurückgegangen. Überrascht Sie das?

Nein, das durfte man in etwa so erwarten. Ich halte mich aber noch ein wenig zurück mit allzu grosser Freude. Man hat gesehen, dass die Zahlen vom Wochenende jeweils tiefer sind als unter der Woche. Man muss jetzt schauen, was in den Tagen nach dem Osterwochenende passiert. Aber wenn man die Kurve anschaut, geht der Trend absolut in die richtige Richtung.