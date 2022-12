Messi muss im Gewand jubeln – «Es ist beschämend»: Umhang-Aktion sorgt für Kritik Der Moment der Pokalübergabe sollte Lionel Messis Karriere krönen. Ein überraschender Schritt der WM-Organisatoren verärgert nun viele Experten. Auch der argentinische Torhüter irritiert.

Ungewohnter Anblick: Messi im traditionellen Bischt, flankiert von Fifa-Präsident Gianni Infantino (links) und dem Emir von Katar. Foto: Keystone

Lionel Messis schwarzes Gewand bei der Übergabe des WM-Pokals hat für viel Verwunderung gesorgt. Bevor der 35-Jährige nach dem Finalsieg bei der Fussball-WM in Katar gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschiessen) am Sonntagabend den goldenen Pokal in die Luft streckte, wurde der Argentinier in einen sogenannten Bischt gehüllt. Über dem traditionell himmelblau-weissen Trikot trug Messi den leicht durchsichtigen schwarzen Umhang mit goldenen Bordüren.

Das traditionelle Kleidungsstück war ihm zuvor überraschend von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani angezogen worden. Auch Fifa-Präsident Gianni Infantino half bei der Aktion, von der Messi wenig begeistert schien.

«Da nimmt man dem Spieler einen ganz grossen Moment. Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen», sagte der deutsche Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger in der ARD: «Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen.»

Das fand auch der englische Ex-Profi Gary Lineker beim Sender BBC: «In gewisser Weise ist es beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben.»

Amüsieren sich sichtlich: Tamim bin Hamad al-Thani und Gianni Infantino bei der Einkleidung von Lionel Messi. Foto: Keystone

«Warum? Einfach nur warum?»

Der Bischt ist ein edles Übergewand, das eigentlich nur bei besonderen Anlässen über einem anderen traditionellen Männergewand vornehmlich im arabischen Raum getragen wird. Das Kleidungsstück wird in Katar vorrangig von wichtigen Personen am Nationalfeiertag übergezogen.

Der langjährige argentinische Nationalspieler Pablo Zabaleta kommentierte in der BBC: «Warum? Einfach nur warum? Es gab keinen Grund, das zu machen.»

Auch weitere TV-Experten konnten nicht nachvollziehen, warum man Messi im grössten Moment seiner Karriere nicht einfach in seinem Trikot feiern lassen konnte. Der deutsche Ex-Nationalspieler Michael Ballack sagte: «Es ist ein bisschen irritierend. Aber es spricht für seinen Anstand, dass er das an behält.»

Martinez irritiert mit Jubel-Geste

Ebenfalls für Gesprächsstoff sorgte bei der Siegerehrung Emiliano Martinez. Der Argentinier wurde zum besten Torhüter des Turniers gekürt. Die Trophäe benutzte der 30-Jährige nach der Übergabe für einen obszönen Jubel, als er den Goldenen Handschuh provokant vor seinem Unterleib hielt.

Der Finalheld und seine umstrittene Jubelgeste: Emiliano Martinez mit der Trophäe für den besten WM-Torhüter. Foto: Keystone

