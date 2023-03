Podcast zum Schweizer Eishockey – Die grosse Playoff-Diskussion im «Eisbrecher» Im Playoff-Viertelfinal kommt es unter anderem zum Klassiker ZSC – Davos. Die «Eisbrecher»-Moderatoren diskutieren über diese und alle anderen Serien. Kristian Kapp Simon Graf Marco Oppliger

1 / 2 Das Playoff beginnt: Es kommt zu interessanten Duellen wie ZSC (rechts Justin Azevedo) gegen Davos (Joakim Nordström) … Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Nach 52 Qualifikationsrunden plus zwei Best-of-3-Serien im Pre-Playoff geht es nun endlich los: Das «richtige» Playoff im Best-of-7-Format startet am Dienstag mit den ersten zwei Partien. Es gibt im Vorfeld allerlei zu diskutieren, und genau das tun unsere drei Eisbrecher-Moderatoren.

Wir gehen vielen Fragen nach: Ist der ZSC wirklich klar zu favorisieren gegen den HC Davos? Immerhin gewannen die Zürcher von den letzten 17 Direktduellen nicht weniger als 16. Und was ist beim Schweizer Rekordmeister zu erwarten unter Interims-Headcoach Waltteri Immonen?

Wird aus der Serie Biel – SCB die Serie Biel gegen Chris DiDomenico? Oder steht der SCB-Topskorer nicht wie sonst so oft in diesem Berner Derby im Mittelpunkt? Und ganz unabhängig von «DiDo»: Kann der SCB nach der mühsamen Qualifikation fürs Playoff nun auch dem EHC Biel gefährlich werden?

Das vielleicht interessanteste Trainerduell gibt es bei Rapperswil-Jona gegen Zug. Da trifft «Schüler» (Stefan Hedlund) auf Lehrmeister (Dan Tangnes) – die beiden Nordländer arbeiteten einst beim EVZ gemeinsam. Und Heimvorteil hin oder her: Können die Lakers nach ihrer erneut starken Regular Season den Schweizer Meister wirklich eliminieren?

1 / 2 Ajoie mit Alain Birbaum (links) oder Langnau mit Oskars Lapinskis: Wer wird im Playout die Nase vorn haben? Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Apropos Trainerduell: Bei Servette – Lugano stehen sich die einzigen beiden Schweizer Headcoaches im Playoff gegenüber. Die Favoritenrolle scheint nirgendwo so klar verteilt wie im Duell Qualifikationssieger (Servette) gegen den Zehnten (Lugano). Oder trügt der Schein?

Auch im Playout geht es los

Und nicht vergessen: Ebenfalls am Dienstag startet das Best-of-7 im Playout zwischen dem HC Ajoie und den SCL Tigers. Der Verlierer muss danach in die Ligaqualifikation gegen den B-Meister, den in der Swiss League La Chaux-de-Fonds und Olten ermitteln. Ist der Playout-Verlierer wirklich in Abstiegsgefahr? Oder ist die Differenz zwischen den beiden Ligen mittlerweile zu gross?

Es wird auch kurz zurückgeblickt aufs Pre-Playoff und die beiden ausgeschiedenen Teams. Welches Erbe hinterlässt Klotens Trainer Jeff Tomlinson seinem Nachfolger? Und ist Christian Dubé wirklich der Schuldige am erneuten (Pre-)Playoff-Frust von Fribourg-Gottéron?

All diese und andere Themen werden ausführlich im aktuellen Eisbrecher-Podcast diskutiert.

