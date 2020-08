Leuenberger wird Coach in Biel – «Es ist auch eine Herzensangelegenheit» In Bern hat er die Chance nicht erhalten, nun wird er Cheftrainer in Biel. Lars Leuenberger (45) spricht über seinen Abgang beim SCB und die spezielle Ausgangslage im Seeland. Reto Kirchhofer

Er freut sich auf die neue Herausforderung: Der bisherige SCB-Assistent Lars Leuenberger übernimmt in Biel. Foto: Raphael Moser

Am Montagmorgen packte Lars Leuenberger in der Postfinance-Arena seine Sachen. Am Nachmittag kommunizierte der EHC Biel die Verpflichtung des SCB-Assistenten. Leuenberger (45) wird die Seeländer in der anstehenden Saison als Headcoach führen – quasi stellvertretend für seinen Freund, den an Krebs erkrankten Finnen Antti Törmänen.