Lauper trifft beim Comeback – Es hört nicht auf, für YB zu laufen YB schlägt Sion nur mit 2:1, muss man angesichts der vielen Berner Chancen sagen. Und wieder knöpft sich dahinter die Konkurrenz gegenseitig Punkte ab. Moritz Marthaler

Ein Kreis der Wonne für den Rückkehrer: Sandro Lauper (Nummer 30) erlebt als Torschütze nach zwei Kreuzbandrissen einen denkwürdigen Tag. Bild: Raphael Moser

In seiner noch nicht wirklich langen Karriere hat Sandro Lauper doch schon einiges gesehen. Und alles scheint der 24-jährige Mittelfeldspieler der Young Boys gleich zweimal zu erleben. Mal war es ein Dürfen, als er mit YB zweimal Meister wurde. Dann war es ein Müssen, als er sich zweimal nacheinander das Kreuzband riss. Und am Sonntagnachmittag ist es ein Können, als er sich bei seiner Rückkehr in die Startaufstellung nach der langen Verletzungspause zum zweiten Mal in Gelb-Schwarz als Torschütze feiern lassen kann.

Dass sein abgelenkter Flachschuss nach starker Balleroberung zum 2:1 in der 34. Minute schon das letzte Tor im Spiel gegen Sion ist, denkt zu dem Zeitpunkt niemand. Zu stark tritt YB auf, zu abwechslungsreich ist das Geschehen, als dass man sich Laupers Tor als Schlusspunkt vorstellen könnte.