Interview mit Tama Vakeesan – «Es hiess immer: ‹Wie willst du so noch einen Mann finden?›» Die SRF1-Moderatorin erzählt, wie es ist, als Tamilin in der Öffentlichkeit zu stehen – und weshalb sie sich vorstellen kann, einen Schweizer zu heiraten. Rico Bandle

«Den guten Ruf zu bewahren, ist bei uns Tamilen ganz wichtig»: SRF1-Moderatorin Tama Vakeesan. Foto: Goran Basic

«Hallo, ich bin Tama», sagt die Moderatorin zur Begrüssung in einem Zürcher Café – und redet frisch-fröhlich drauflos, als würde man sich schon lange kennen. Mit ihrer offenen und sympathischen Art wurde die gebürtige Tamilin im Nu zum Publikumsliebling auf Radio SRF1, dem grössten Sender der Schweiz. Nationale Bekanntheit erlangte sie 2019 durch ihre Teilnahme an der Tanzshow «Darf ich bitten?» im Schweizer Fernsehen.

Vakeesan, 33, ist in Langenthal BE in einer streng traditionellen Familie aufgewachsen. Sie gehört zu den wenigen Angehörigen der tamilischen Gemeinschaft, die in der Öffentlichkeit stehen – und einen seltenen Einblick in diese ganz eigene, verschlossene Welt bieten.