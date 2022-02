Miro Waldvogel, einarmiger Golfer – Es hiess, er werde nie laufen und sprechen – jetzt tourt er durch Europa Der 21-jährige Zürcher kam mit schweren Geburtsschäden zur Welt. Mit Willenskraft und Zuversicht hat er alle düsteren Prognosen widerlegt und im Golf seine Berufung gefunden. René Stauffer

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden «Golf ist die ideale Sportart für Beeinträchtigte», sagt Miro Waldvogel. Er ist das beste Beispiel dafür. Video: Tamedia

Für die Ärzte war der Fall klar: Miro Waldvogel würde nie sprechen können und sein Leben lang an den Rollstuhl gebunden sein. Er war am 7. September 2000 fast zehn Wochen zu früh und mit einem perinatalen Hirninfarkt zur Welt gekommen, sein Zwillingsbruder war einige Tage zuvor gestorben. Am liebsten würde er jenen, die diese Diagnose für ihn gestellt hatten, heute noch den Mittelfinger zeigen, sagt er an diesem sonnigen Januartag auf der menschenleeren Driving-Range des Golfclubs Kyburg. Und lacht.