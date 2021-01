Herr Inäbnit, wie war die Stimmung im Team, als Sie vor gut einem Jahr die Geschäftsführung übernahmen?

Daniel Inäbnit: Ich weiss, dass vor meiner Zeit ein starker Personalwechsel stattfand. Aber mein Eindruck war positiv. Gerade in Huttwil haben wir viele junge Mitarbeitende, ich sehe das primär als Chance. Ich will aber jung nicht gegen alt ausspielen. Am besten finde ich es, wenn in einem Betrieb Junge und Ältere zusammen arbeiten. Auf die gute Mischung kommt es an. Doch etwas hatte ich unterschätzt.