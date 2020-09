Thun-Thunersee Tourismus – Es herrscht Optimismus Fast eine halbe Million Übernachtungen: Thun-Thunersee Tourismus hat ein Spitzenjahr hinter sich. Trotz Corona werden jetzt Pläne geschmiedet. Stefan Kammermann

Die Stadt Thun mit Blick auf den Thunersee und die Alpen: Die Stadt konnte letztes Jahr 8 Prozent mehr Logiernächte verzeichnen. Foto: Christoph Gerber

«Wir sind da, um vorab zurückzublicken, geniesst es einfach», meinte Roman Gimmel, Präsident des Vereins Thun-Thunersee Tourismus (TTST), am Donnerstagabend an der Mitgliederversammlung in Oberhofen. In seiner Stimme war doch etwas Wehmut auszumachen. Der Grund liegt auf der Hand: Covid-19 und die aktuellen Folgen im Tourismus. «Wir sind glücklich, überhaupt eine Versammlung durchführen zu können», so der Präsident weiter. Mit «geniesst es» sprach er den Rückblick auf das Jahr 2019 und die Entwicklung der Hotelübernachtungen rund um den Thunersee an. Diese sind nämlich rekordverdächtig.