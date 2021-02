Das Ausstellungsprojekt Infos einblenden

Ein so langes, aufwendiges und aufreibendes Ausstellungsprojekt habe er noch nie realisiert, sagt Beat Hächler, seit 2012 Direktor des Alpinen Museums. Und obendrauf kam auch noch die Corona-Pandemie. «Let’s talk about mountains» ist eine filmische Annäherung an Nordkorea. Hächler und ein Team um den Bündner Filmer Gian Suhner reisten 2018/19 zweimal ins gebirgige Nordkorea und sammelten 45 Stunden Filmmaterial. Daraus realisierten sie 40 Gesprächssequenzen, filmische Mikrogeschichten, die Menschen eine Stimme geben sollen, die sonst hinter dem politischen System verschwinden. Sie werden in der Ausstellung, die derzeit fertiggestellt wird, gezeigt.

Derzeit ist das Alpine Museum geschlossen. Wann genau die Ausstellung startet, hängt davon ab, ob der Bund die Corona-bedingte Schliessung aller Museen über den Februar hinaus verlängert. Können die Museen Anfang März ihren Betrieb wieder aufnehmen, würde «Let’s talk about mountains» nach einem kurzen Zeitfenster zum Aufstarten des Betriebs ungefähr Ende März eröffnet. Geplant ist, die Ausstellung eineinhalb Jahre laufen zu lassen.

Der zweite Lockdown gehe ihm und seinem Team an die Substanz, sagt Beat Hächler. An Arbeit und Zukunftsprojekten fehle es nicht. Aber: Ein modernes Museum sei ein sozialer Raum, in dem Auseinandersetzung stattfinde, «exakt die Antithese dessen, was Corona möglich macht», so Hächler. Und natürlich schwingt da die bange Frage mit, was die Pandemie für soziale Orte langfristig für Folgen hat. (jsz)