Retro-Trend – Es hat wieder klick gemacht Die Generation Smartphone entdeckt gerade den Spass am analogen Fotografieren. Nur: Die Kameras werden langsam rar. Gut für den Händler Nicola Schmid. Moritz Marthaler

Begehrte Sammlerstücke findet man nicht mehr auf dem Flohmarkt: Nicola Schmid in seinem Atelier mit einer alten Nikon. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Wange klebt am Gehäuse, das Auge eng am Sucher. Das könnte es sein, das wirklich gute Bild. Klick. Ein bisschen Geschick, ein wenig Zufall. Und dann: viel Geduld. Wochen später hält man es in den Händen: das Abbild eines Moments, der schon längst nur noch eine Erinnerung ist.