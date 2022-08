Rugenbräu AG in Matten – «Es hat sich kein Tatverdacht erhärtet» Das Strafverfahren gegen den ehemaligen CEO der Rugenbräu AG und seinen Finanzchef wurde eingestellt. Nun werden erstmals die konkreten Vorwürfe bekannt. Alex Karlen

Am 27. August 2016 – und auch Tage danach noch berichteten der Berner Oberländer und das Thuner Tagblatt sowie viele weitere Medien über die überraschenden Entlassungen von CEO Bruno Hofweber und Finanzchef Severino Solcà. Montage: BOM

Die Überraschung war gross, nein, sie war riesig, als die Rugenbräu AG am 26. August 2016 die Entlassung ihres Geschäftsführers Bruno Hofweber und des Finanzchefs Severino Solcà verkündete. «Verschiedene Ereignisse», so die damalige Mitteilung, «haben beim Verwaltungsrat zu einem Vertrauensverlust geführt.» Das Rätseln um diese «Ereignisse» löste in der Bevölkerung der ganzen Region unzählige Spekulationen aus. Und viel Entrüstung, denn der CEO war allgemein ebenso bekannt wie beliebt.