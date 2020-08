19 tote Rinder – «Es hat nur einmal geblitzt» Ein Blitzschlag löschte ein Drittel von Peter Haldimanns Herde in Bowil aus. Der Verlust trifft ihn hart. Cedric Fröhlich

In der Nacht auf Montag entlud sich eine Gewitterzelle über Bowil. Ein Blitz schlug auf der Weide neben Peter Haldimanns Hof ein. Neunzehn Rinder kamen dabei ums Leben. Foto: zvg

Als Peter Haldimann am Sonntagabend auf sein Smartphone blickt, warnt ihn die Wetter-App. Sie kündigt ein Gewitter an – ein potenziell heftiges. Nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Er überlegt kurz, dann lässt er seine Herde ins Freie. Das Tor zum Stall lässt er offen. Was sich in den darauffolgenden Stunden am Himmel über Bowil zusammenbraut und schliesslich Bahn bricht, beschreibt der Mann heute als das heftigste Unwetter, das er je erlebt hat. «Es hat nur einmal geblitzt.» Das heisst: ununterbrochen.