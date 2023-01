Integration und Energiewende – Berner NGO bauen mit Geflüchteten Solardächer Das Projekt «Refugees go Solar+» hat den Energiepreis Watt d’Or gewonnen. Die Projektverantwortliche spricht über Potenzial und Schwierigkeiten. Darius Aurel Meyer

Marieline Bader, Programmverantwortliche von RgS+, mit den Solarmonteuren Mohammed Suleyman (l.) und Esey Beraki, welche über das Programm bei der Baselbieter Firma Planeco eine Anstellung gefunden haben. Foto: Pino Covino

Oftmals sind jene Ideen die besten, die Brücken schlagen. Geflüchtete nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten: Was wie ein kleiner Wunschtraum anmutet, setzen die beiden Berner Nichtregierungsorganisationen Solafrica und Root & Branch mit ihrem Programm Refugees go Solar+ (RgS+) in die Tat um. Mit der Ausbildung von Geflüchteten wirken sie dem immer grösseren Arbeits- und Fachkräftemangel in der Solarbranche entgegen. Vor rund einer Woche wurden sie dafür mit dem Preis Watt d’Or des Bundesamts für Energie ausgezeichnet.