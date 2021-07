Berner Schwinger Thomas Inniger – «Es ging nur noch darum, wieder normal laufen zu können» Als Junior bodigte er Joel Wicki, doch nach acht Knieoperationen stand er vor dem Rücktritt. Dass der Adelbodner nun «Eidgenosse» ist, grenzt an ein Wunder. Philipp Rindlisbacher

Eine Karriere wie auf einer Achterbahn: Thomas Inniger hat fast drei Saisons verpasst, 2019 aber eidgenössisches Eichenlaub geholt. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Der eine Arzt sagte, ans Schwingen brauche er nicht mehr zu denken. Ein anderer meinte, dieser Sport sei für ihn fortan zu gefährlich. Und Thomas Inniger selbst dachte: Okay, das ist es nun gewesen.

Es war vor fünf Jahren, als der Adelbodner wieder mal aus dem Spital entlassen wurde. Einen komplizierten Eingriff hatte er hinter sich, die wachsenden Löcher im linken Knieknorpel wurden mit drei Implantaten gefüllt, am Unterschenkel nahm der Chirurg eine Achsenkorrektur vor. Während die Kollegen am Eidgenössischen in Estavayer zusammengriffen, humpelte Inniger mehr schlecht als recht durch die Gegend.