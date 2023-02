Brexit-Deal für Nordirland – Es ging auch ohne König Charles Die EU und Grossbritannien haben einen Kompromiss für das Handelsregime für Nordirland gefunden. Premier Rishi Sunak liess sich nach dem Treffen mit EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen feiern. Doch nicht alle mögen den Deal bejubeln. Peter Nonnenmacher, London

Händedruck für die Kameras: Der britische Premier Rishi Sunak und die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen und bei ihrem Treffen in einem Hotel in Windsor. Foto: Dan Kitwood (AFP)

Als Ursula von der Leyen am Montag in der St Pancras Station in London aus dem Eurostar stieg, herrschte im Vereinigten Königreich schon Unruhe und Nervosität genug im politischen Bereich. Premierminister Rishi Sunak hatte die EU-Kommissions-Präsidentin ja auf die Insel eingeladen, um «abschliessende Gespräche» über einen neuen Brexit-Deal für Nordirland zu führen – und diesen Deal möglichst auch gleich abzuzeichnen, vor einer geplanten Erklärung im Parlament.