Papa Papillon in Bümpliz – «Es gibt viel zu tun!» Die Schmetterlingspopulation droht zu schwinden. Marc de Roche erzählt von seiner Leidenschaft und den Möglichkeiten, die faszinierenden Tiere zu retten. Anouk Spahr

Marc de Roche vor einem selbst entwickelten «Aerarium». Die Puppen befinden sich in der Holzwolle oder an den Netzen des Netzbehälters. Foto: Adrian Moser

Auf dem Tisch liegen neben einem dicken Jahreskalender und Büchern zahlreiche Prospekte. «Schmetterlinge züchten», «Futterpflanzen für Raupen» oder «Pflanzen für Schmetterlinge» steht über farbigen Nahaufnahmen von Schwalbenschwänzen und Zitronenfaltern. Der Raum ist hell, eine Altbauwohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Bümpliz, draussen im Vorgarten liegt Schnee.

An der Wand im Esszimmer steht ein rechteckiger Netzbehälter, darin sind vier Eierkartons platziert, prall gefüllt mit Holzwolle. Zwischen 100 und 200 Schmetterlingspuppen liegen verteilt in der Wolle, schätzt Marc de Roche. Der 77-Jährige sitzt am Kopf des Esszimmertischs. Er trägt ein blaues Hemd, darauf steht in einem gelben Schriftzug: Papa Papillon.