In «The Father» erzählten Sie von Demenz, «The Son» handelt nun von schweren Depressionen.

Ja, ich wollte das Publikum in «The Father» direkt in den Kopf von Hopkins versetzen, um aus subjektiver Sicht zu zeigen, was es heisst, wenn man sein eigenes Verhalten plötzlich verlernt. In «The Son» geht es mir darum, aus der Perspektive eines liebenden Vaters zu veranschaulichen, wie er seinem Sohn aus erster Ehe zu helfen versucht, aber trotz aller guten Absichten nicht gegen dessen psychische Krankheit ankommt.