Es gibt nicht nur Heteros!

Um weiter am Tabu zu rütteln, organisiert ABQ jährlich etwa 35 Schulbesuche, bei denen Nicht-Heteros die Klasse besuchen. Die ABQ-Mitglieder reden über Geschlechterrollen, über die rechtliche Lage in der Schweiz und erzählen auch sehr persönlich Coming-out-Geschichten. «Damit decken wir nicht sehr viele Klassen ab», gibt Yasmin Reber zu, «dort wo wir auftreten, hinterlassen wir jedoch positive Spuren.» Wenn die ABQ-Mitglieder auf Ablehnung stossen, dann meist bei Jugendlichen, die aus einem stark religiösen Umfeld stammen.

Auch die Experten von SpiZ widmen sich bei ihren Schulbesuchen dem Thema Homosexualität. «Wir gehen dabei jeweils auf das Gleichstellungsgesetz ein», sagt Hochstrasser. «Wenn wir Beispiele bringen, in welchen Menschen auf Grund ihres Geschlechts oder ihrer Vielfalt benachteiligt sind, zum Beispiel beim Heiraten oder Blutspenden, dann wird bei Jugendlichen sehr schnell der Gerechtigkeitssinn aktiv und sie finden diese ungleiche Behandlung überhaupt nicht fair.»

Mehr Geschichten mit homosexuellen Charakteren

Solche Schulbesuche scheinen also ein guter Weg zu sein, um Vorurteile und Hemmungen abzubauen. Und doch gibt es da ein Aber. Denn erstens werden nie alle Schüler solche Begegnungen erleben, da es schlicht nicht genügend Angebote gibt und es vom einzelnen Lehrkörper abhängt, ob ABQ oder andere Organisationen eingeladen werden. Zweitens wird Homosexualität nicht „normal“ durch eine einzige Begegnung oder Unterrichtssequenz. Wichtig wäre deshalb, den Kindern ganz nebenbei immer wieder zu zeigen, dass es nicht nur Hetero-, sondern auch Homo-Paare gibt. Etwa indem man in der Schule ganz selbstverständlich auch solche Beispiele in den Unterricht einbaut – beim Lesen oder auch bei Rechenaufgaben. Meinetwegen schon in der Unterstufe. Je früher man den Kindern erzählt, dass sich auch Männer in Männer verlieben und Frauen Frauen heiraten können, desto selbstverständlicher gehen sie danach damit um.

An Andrew Moffats Schule in Birmingham scheinen die Kinder jedenfalls ziemlich schnell begriffen zu haben, worum es bei «No Outsiders» eigentlich geht. Während nämlich die Eltern vor den Schultoren immer noch Radau machten, griffen viele Kinder zum Farbstift und malten Zeichnungen und Karten für ihren Pro-Rektor. Was darauf stand? «Keine Aussenseiter! Jeder ist bei uns willkommen.»

Der Beitrag Es gibt nicht nur Heteros erschien zuerst auf Mamablog.