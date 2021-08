Interview mit Chantal Galladé – «Es gibt Männer, die ihrer Frau nicht erlauben, mit mir zu reden» Die ehemalige Nationalrätin Chantal Galladé leitet seit drei Jahren eine Schulpflege. Sie erzählt, wie sie mit schwierigen Familien umgeht, weshalb sie die Aufnahme von 10 000 Flüchtlingen weltfremd findet und warum sie nun Lehrerin wird. Rico Bandle

Den Austritt aus der SP bereut sie nicht, «im Gegenteil»: Chantal Galladé, Präsidentin der Kreisschulpflege Stadt-Töss, in ihrem Büro in Winterthur. Foto: Goran Basic

Sie habe eine riesige Lust auf ihren neuen Beruf, sagt Chantal Galladé in ihrem Büro in Winterthur. Die national bekannte Politikerin bildet sich gerade zur Berufsschullehrerin weiter. Nicht ganz freiwillig, aber voller Enthusiasmus: Im Zuge einer Verwaltungsreform werden in Winterthur voraussichtlich nächstes Jahr die Kreisschulpflegen abgeschafft – und damit auch Galladés Stelle.

Seit ihrem Rücktritt aus dem Nationalrat vor drei Jahren ist sie Präsidentin eines Schulkreises, der auch die sozialen Brennpunkte der Stadt umfasst. Dadurch hat sie täglich auch mit Schülern aus schwierigen Verhältnissen und deren Eltern zu tun. Diese Arbeit, sagt Galladé, sei für sie eine Herzensangelegenheit.