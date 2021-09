Streit um Corona-Zahlen – «Es gibt keinen Grund, Zahlen zu korrigieren» Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg sieht keinerlei Hinweise, dass die veröffentlichten Zahlen zu den Corona-Fällen an Schulen falsch sind. Julian Witschi , Quentin Schlapbach

Weist Vorwürfe der Falschinformation «mit aller Entschiedenheit» zurück: Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Foto: Raphael Moser

Hat seine Gesundheitsdirektion zu tiefe Fallzahlen zu den Corona-Massentests an den Berner Schulen ausgewiesen? Wurden die Zahlen sogar bewusst vertuscht, um die Massentests wie geplant nach drei Wochen nach den Sommerferien beenden zu können? Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg nimmt an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz Stellung, nachdem der «SonntagsBlick» diese Fragen aufgeworfen hatte.

Gemäss dem Zeitungsartikel ergaben vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) angeordnete Kontrollen, dass die Fallzahlen höher sind, als der Kanton gemeldet hatte. So waren im ersten wöchentlichen Schul-Massentest nach den Sommerferien vom Kanton 63 positive Einzeltests bekannt gegeben worden. Dies ergab bei über 72’000 getesteten Schülerinnen und Schülern eine Positivitätsrate von 0,09 Prozent. Damit war nicht einmal jeder tausendste Einzeltest positiv. Gegenüber den letzten Schulmassentests vor den Sommerferien hatte sich die Zahl der positiven Fälle aber versechsfacht.

Sämtliche Schultests im Kanton Bern landeten bei einem Labor in Münsigen. In der zweiten Woche waren dessen Zahlen ähnlich. Das BAG ordnete dann an, die Spuckproben der Schüler von zwei anderen Labors analysieren zu lassen. Gemäss dem Zeitungsartikel zeigten sich dabei allein am vorletzten Donnerstag 70 Fälle in 20’000 Tests. Die Positivitätsrate stieg damit auf 0,35 Prozent. Am Tag darauf waren es weitere 10 Fälle bei 2243 Tests, was eine nochmals höhere Rate von 0,44 Prozent ergibt.

Keinerlei Hinweise auf Fehler

Jetzt weist Regierungsrat Schnegg die Vorwürfe zurück: Die Resultate der Schultestungen würden seit Beginn der Testungen am 3. Mai veröffentlicht. «Es gibt keinerlei Hinweise, dass die veröffentlichten Zahlen nicht korrekt wären», sagt Schnegg. «Es gibt deshalb auch keinerlei Grund, Zahlen zu korrigieren.»

«Allerdings haben bei den Testungen in den neuen Labors auch die falsch positiven Pools deutlich auf rund einen Drittel zugenommen (42 von 129), was durch das BAG als verantwortliche Stelle geklärt werden muss.»

Schnegg hält daher fest: «Heute ist – entgegen anders lautenden Aussagen in der Presse – niemand in der Lage zu sagen, welches Labor richtig gearbeitet hat.» Ferner sei es am Bund und nicht am Kanton, die Labore zu kontrollieren. Die medialen Vorwürfe der Falschinformation weise er mit aller Entschiedenheit zurück.

Der Gesundheitsdirektor sieht auch keinen Grund, die repetitiven Massentests jetzt wieder einzuführen. Wie bereits Anfang Juli angekündigt, werde die Corona-Eindämmungsstrategie in den Schulen und Betrieben wieder auf das Testen nach Ausbrüchen verlagert.

Das erfordere übrigens mehr Ressourcen. Trotz oder gerade wegen des Mehraufwands zeigt sich Schnegg überzeugt, dass mit dem Ausbruchstesten Ansteckungen mit grösserer Sicherheit entdeckt würden und die Übertragungsketten so eher unterbrochen werden könnten.

