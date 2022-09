Licht und Schatten beim SCB – «Es gibt keine Ausreden, aber…» Nach einem starken Auftakt gegen Zug fiel Bern gegen Ambri am Samstag in alte Muster zurück. Kein Grund zur Sorge, findet man beim SCB. Angelo Rocchinotti

Enttäuschte Gesichter. Colin Gerber, Beat Gerber und Christian Pinana (v. l.) nach der 1:5-Niederlage im zweiten Meisterschaftsspiel in Ambri. Foto: Alessandro Crinari (Keystone)

Niederlagen erklären, Simon Moser kennt es zu genüge. Immer wieder musste Berns Captain in den vergangenen drei Jahren vor die Mikrofone treten und die stets gleichen, lästigen Fragen beantworten. Obwohl sich der Emmentaler lieber im Hintergrund hält, tut er dies mit der gewohnten Ruhe, verliert nie ein böses Wort. Doch der 33-Jährige sagt, wenn er mal anderer Meinung ist. So wie am Samstag nach dem 1:5 im zweiten Spiel in Ambri.