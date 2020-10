Übernahme in Sumiswald – «Es gibt immer weniger Tierärzte für Nutztiere» Zwei Frauen führen neu Hans Pfäfflis Praxis. Sie wollen weiterhin auch Grosstiere betreuen, weil Landwirte auf das Angebot angewiesen sind – und weil sie es gern machen. Pia Scheidegger

Myriam Rentsch (links) und Martina Walser mit ihren eigenen Hunden, die sie ab und zu mit in die Praxis nehmen. Foto: Marcel Bieri

Die Praxis fällt nicht auf, das Haus sieht aus wie alle anderen Häuser an der Neufeldstrasse. Nur die Anschrift auf der Tür deutet darauf hin, dass hier Tiere behandelt werden: «Sumiswald Tierärzte AG» steht da. Im Eingang hat es ein paar Stühle, an der Wand hängt noch Hans Pfäfflis Diplom, der die Praxis bis anhin führte. Hinter einer Glasscheibe befindet sich der einzige Behandlungsraum. Dort kümmert sich Myriam Rentsch gerade um den Hund einer Kundin. Zusammen mit ihrer Kollegin Martina Walser hat sie den Betrieb Anfang Oktober von Pfäffli übernommen, weil er in Pension ging.