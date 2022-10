Wacker verliert erneut – Es gibt gute Nachrichten – vor der Partie Die Thuner Handballer unterliegen Suhr zu Hause 24:27. Hoffnungsträger ist nun ausgerechnet ein eigentlicher Pechvogel. Adrian Horn

Ron Delhees kann bald wieder mittun. Archivfoto: Marcel Bieri

Womöglich wird den Thunern gerade bewusst, wie schwierig die nächsten Wochen werden könnten. 25 Minuten sind vorüber, Wacker spielt in Überzahl – und weiss damit so gar nichts anzufangen. 7:13 liegen die Berner Oberländer in Rückstand; wie am Sonntag tun sie sich gegen ein nicht sonderlich hoch eingeschätztes Team sehr schwer.

Sie steigern sich in der zweiten Hälfte zwar, verringern dabei die Differenz aber nur unwesentlich und zu einem Zeitpunkt, da die Partie längst entschieden ist. 24:27 verlieren sie gegen Suhr. Was sie darbieten, ist zumindest phasenweise ungenügend. Es mangelt an Durchschlagskraft, an Selbstvertrauen – und, ja, an Klasse.

Die Formkurve zeigt nach unten

Eine Menge haben sich die Thuner versprochen von den drei Heimspielen innerhalb von sieben Tagen. Die Bilanz aber – sie fällt wenn nicht vernichtend, so zumindest ernüchternd aus.

Einen knappen Sieg feierten sie gegen den zu diesem Zeitpunkt punktelosen Aufsteiger Kreuzlingen. Gegen GC resultierte ein 21:28. Und nun verliert Wacker erneut gegen ein Team, das in Reichweite läge.

Die Erwartungen in der Lachenhalle sind tief wie lange nicht mehr. Das Kader ist schwächer geworden, die Konkurrenz in der Tendenz stärker. Die Leistungen waren gemessen an den Umständen lange sehr ansprechend; mit dem Punktgewinn gegen Kriens und dem Derbysieg beim BSV überraschte die Mannschaft Remo Badertschers positiv.

Von Deschwanden wirkt überspielt

Zunehmend aber zeigt sich, dass es in der aktuellen Zusammensetzung schwierig wird, regelmässig zu punkten. Und das ist eine bittere Erkenntnis für ein Team, das vor ein paar Monaten noch um den Einzug in den Playoff-Final spielte.

Dem in dieser Saison überragenden Lukas von Deschwanden ist die Müdigkeit nach den vielen langen Einsätzen anzusehen. Und wenn er, der Topskorer, nicht im grossen Stil abliefert, ist die Mannschaft gegen Teile der Konkurrenz überfordert.

Immerhin naht Verstärkung. Der nach einem weiteren Kreuzbandriss verletzte Linkshänder Ron Delhees, so heisst es vor der Partie, dürfte in nicht allzu ferner Zukunft wieder mittun können.

