Jobcoach: Zeit richtig einteilen – Es gibt ein Zauberwort gegen Stress Wirtschaftspsychologe Christian Fichter nennt zwölf Tipps, wie wir zu Nein-Sagern werden. Christian Fichter

Nett sein? Wird überbewertet! Denn das dauernde Ja-Sagen bringt uns auf Dauer nicht weiter. Getty Images

Als treue Leserin oder treuer Leser des Jobcoach-Blogs haben Sie ein Problem. Sie schieben nicht auf, treffen gute Entscheidungen und schreiben perfekte E-Mails. Das macht Sie produktiv und begehrt. Die Kehrseite: Sie werden mit Anliegen und Aufgaben, Vorschlägen und Termineinladungen nur so überhäuft.

Das ist toll, vor allem wenn Sie am Anfang des Berufslebens stehen oder in einer neuen Position sind. Sie sind beliebt, werden geachtet und gebraucht. Psychologen sprechen hier von einer positiven Selbstwirksamkeitserfahrung – und die fühlt sich einfach gut an.