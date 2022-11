Schweizer Tennis-Weltmeisterinnen – «Es gibt bei uns keine Eifersüchteleien» Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic wuchsen am Billie-Jean-King-Cup über sich hinaus. So tickt dieses aussergewöhnliche Team. Simon Graf

Reich beladen: Jil Teichmann (vorne) und Belinda Bencic mit Blumen und den Nachbildungen des Pokals. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Aufbruch und Rückkehr am Flughafen Kloten. Derweil sich das Fussball-Nationalteam an diesem Montagnachmittag auf den Weg an die WM nach Katar machte, trafen die Schweizer Tennisspielerinnen aus Glasgow ein – als stolze Weltmeisterinnen. Jede von ihnen trug eine Nachbildung der funkelnden Siegertrophäe und ihr blaues Jackett, entworfen von der US-Designerin Tory Burch.