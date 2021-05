Ein Hauch von Süden: Mazi, ein griechisches Restaurant am Zürcher Hallwylplatz. Foto: Dominique Meienberg

Jetzt gibt es Hoffnung, dass die Corona-Krise wenigstens in der Schweiz bald einmal zu einem Ende kommt. Die Hoffnung ist die Impfung. Wir impfen gerade wie die Weltmeister. Und ab nächster Woche hat es endlich genug Impfstoff, damit auch wirklich jede und jeder, die das will, sich impfen lassen kann. Trotzdem: Damit wir einigermassen zur Herdenimmunität kommen, die das Virus bei uns aussterben lässt, braucht es noch mindestens drei Monate. 90 Tage also während denen im selben Tempo täglich rund ein Prozent der Bevölkerung gestochen wird.

Dann braucht es wohl auch noch die Impfung der Jugendlichen und der Kinder ab 12 Jahren. Es dürfte nicht so einfach sein, hier hohe Zahlen zu erreichen. Denn erstens spüren die meisten jungen Menschen nicht viel von Covid, selbst wenn sie daran erkranken. In Deutschland ist genau deshalb eine grosse ethische Diskussion darüber im Gang, ob man Kinder überhaupt impfen soll. Bis jetzt sieht es danach aus, dass wir das tun können, denn es sind bislang keine Nebenwirkungen bekannt – und in immer mehr Ländern werden die bei uns eingesetzten Impfstoffe für Kinder, Jugendliche und auch Schwangere zugelassen.