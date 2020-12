Berner Metzger findet Nachfolger – Es geht weiter mit Onkel Urs Die letzte Metzgerei im Berner Weissenbühl-Quartier schliesst doch nicht. Die Familie Hulliger hat Nachfolger gefunden. Urs Wüthrich

Urs und Esther Hulliger übergeben ihr Geschäft an Lisa Rothenbühler, Roger Melliger und Marcel Soltermann (von links nach rechts). Fotos: Raphael Moser

Vor 99 Jahren eröffnete Urs Hulligers Grossvater am Holzikofenweg 1 im Weissenbühl-Quartier eine Metzgerei. Urs Hulliger übernahm das Geschäft 1987 mit seiner Frau Esther. Im Frühling dieses Jahres gaben die beiden bekannt, dass sie die Metzgerei per Ende Mai 2020 «aus gesundheitlichen Gründen und schweren Herzens» schliessen werden.

Leider sei es nicht gelungen, eine Nachfolgelösung zu finden. «Wir haben drei Jahre lang gesucht, aber niemanden gefunden», sagte Urs Hulliger. Zwar haben sie drei erwachsene Kinder, aber «keines von ihnen hat Interesse, das Geschäft weiterzuführen», sagte Esther Hulliger. In den letzten Monaten war das Geschäft nur noch am Freitag geöffnet. Mittels Bestellformular konnte die Ware an diesem einen Tag im Laden abgeholt werden.