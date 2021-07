Rüegsauschachen – Es geht weiter mit dem Schulhausbau Wegen Rohstoffknappheit wurde der Neubau der Schulanlage gestoppt. Nun entspannt sich die Situation – die Verzögerung wird aber kaum aufzuholen sein.

Als die Abrissarbeiten starteten: Gemeinderat Christoph Mosimann (links) und Gemeindepräsident Andreas Hängärtner. Foto: Beat Mathys

Für über 14 Millionen Franken entsteht im Rüegsauschachen eine neue Schulanlage. Der Rückbau der alten Gebäude begann planmässig im April. Doch im Juni kamen die Arbeiten plötzlich ins Stocken. Weil die benötigten Rohmaterialien im In- und Ausland knapp sind und nur mit Verzögerung geliefert werden können.

Nun haben die Gemeindebehörden von Rüegsau gute Nachrichten: Die am Neubau beteiligten Unternehmen hätten die Liefertermine in der Zwischenzeit bestätigt. Vorausgesetzt, dass die Witterungsverhältnisse in den nächsten Tagen stabil blieben, würden die Aushubarbeiten Mitte Juli fortgesetzt, heisst es in einem Communiqué. Gleichzeitig wird das Fundament für den Baukran erstellt. In den nächsten Wochen steht dann das Betonieren der Bodenplatten an, und voraussichtlich ab Oktober werden die Holzelemente geliefert und aufgerichtet.