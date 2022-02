Fragwürdiges Skirennen – Es geht um Olympiamedaillen – aber nur wenige Fahrer interessierts Im Weltcup gibt es die Kombination nicht mehr, in Peking findet sie womöglich letztmals statt. Der Bewerb ist unattraktiv, viele Athleten foutieren sich darum. Philipp Rindlisbacher

Es ist eine Chance, seine bislang verkorkste Saison zu retten: Alexis Pinturault ist der grosse Favorit auf Gold. Bild: Jeff Pachoud (Getty Images)

Die Kombination war einmal die Königsdisziplin im Skirennsport – doch jetzt ist sie der Langzeitpatient, der nur noch dank Apparaturen am Leben bleibt.

Vergangene Saison war Corona daran schuld, Speedfahrer und Techniker sollten sich nicht in die Quere kommen. In diesem Winter hätten Kombinationen durchgeführt werden sollen, aber trotz intensiver Bemühungen ist es nicht gelungen, einen Ausrichter und einen geeigneten Platz im Kalender zu finden. Dass in China nun doch um Medaillen gefahren wird, passt zu einer Disziplin, die fast vom Radar verschwunden ist. Um die es aber stets laut wird, wenn sie wieder auftaucht.