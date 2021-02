Urteil im Fall Kneubühl – Es geht um die letzten Jahre Peter Hans Kneubühl soll verwahrt werden. Was bedeutet das Urteil des Obergerichts im Kontext dieser unsäglich langen Geschichte? Meinung Simone Lippuner

Plakate stehen vor dem Amtshaus in Biel, in dem sich das Regionalgericht befindet (5. März 2020). Foto: Keystone

Er hält uns alle auf Trab. Hans Peter Kneubühl, 77 Jahre alt, seit 10 Jahren im Gefängnis, 5000 Seiten hat er bis jetzt im Kampf für seine Freilassung geschrieben, ungezählte Arbeitsstunden haben Anwälte, Richter, Psychologen, Gutachter in seinen Fall investiert. Seit der Stunde null, am 8. September 2010, hält er den gesamten Behörden-, Justiz- und Medienapparat beharrlich am Laufen, als würde der studierte Ingenieur tröpfchenweise Öl in eine Maschine geben.

Als wäre es gestern gewesen, sind die Bilder von diesem Grosseinsatz in Biel präsent. Über 1000 Polizisten und unzählige Spürhunde waren unterwegs, Helikopter kreisten über der Stadt, Journalisten drehten nervös ihre Runden im Lindenquartier. Neun Tage dauerte die Suche nach Peter Hans Kneubühl, dem «Amok-Rentner», der sich in seinem Elternhaus verschanzt, auf Polizisten geschossen und sich danach aus dem Staub gemacht hatte.