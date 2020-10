Gemeindeabstimmung in Saanen – Es geht um 40 Millionen Franken! Wegen Corona findet anstelle der Gemeindeversammlung in Saanen am 29. November ein Urnengang statt. Dabei geht es um fast 40 Millionen Franken. Grösster Brocken: die Erweiterung der Schulanlage Rütti. Stefan Kocherhans

Sofern der Souverän der Vorlage zustimmt: So präsentiert sich ab Sommer 2023 die Schulanlage Rütti. Links der renovierte Bau aus den 1920er-Jahren, in der Mitte die neue Turnhalle und rechts das neue Primarschulgebäude Foto: PD

Gleich zu sieben Sachgeschäften können die Stimmberechtigten der Gemeinde Saanen an der Urne Stellung nehmen: Am 29. November entscheiden sie über vier Bauprojekte, über den Erwerb der Turnierrechte von Swiss Tennis, über eine Erhöhung des Planungskredits «Les Arts/Ried» und über das Budget 2021. Gleich 30,8 Millionen verlangt der Gemeinderat für die Erweiterung der Schulanlage Rütti in Gstaad.

Deswegen fanden in dieser Woche zwei Informationsveranstaltungen statt, die gut besucht waren. «Dank der Anmeldung wussten wir, wie viele Personen erscheinen; am Dienstag waren es 40 interessierte Bürgerinnen und Bürger, am Donnerstag kamen 50 Personen», bilanzierte Kaspar Westemeier, Fachleiter Liegenschaften der Gemeinde Saanen. Vorgestellt wurde das Projekt durch die zwei Gemeinderäte Verena Müllener (Ressort Liegenschaften) und Hans Peter Schwenter (Bildung).