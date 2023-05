Music-Days Steffisburg 2023 – Es geht schon einen Tag früher los Der Start einen Tag früher und mehr gastronomische Vielfalt: Das OK der Music-Days Steffisburg frischt das Festival für die 5. Auflage auf.

Troubas Kater sind an den Music Days in Steffisburg zu Gast. Foto: PD

Vom 1. bis 3. Juni finden auf dem Dorfplatz in Steffisburg die fünften Music-Days statt. «An drei Tagen präsentieren elf Acts Swiss Music der Extraklasse des kleinen, aber feinen Festivals im Herzen des grössten Dorfs am Rande der Alpen», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen.

Auf der Bühne stehen werden neben Pat Burgener, Pedestrians und Troubas Kater auch The Souls. Dem Sextett mit dem einzigartigen Gespür für grossen Poprock wartet ein Heimspiel, «das erfahrungsgemäss vor Energie nur so strotzen wird». Mit Birdman Jäggi oder Les Touristes stehen zwei Geheimtipps auf der Bühne; hinzu kommen Fabienne, David Dialma, We are Ava, Gary Twins und Fräulein Luise.

The Souls laden zum Heimspiel. Foto: PD

Kaffeebar, Hotdogs und noch mehr Neuigkeiten

Während die Macherinnen und Macher der Music Days Steffisburg beim musikalischen Programm auf das bewährte Rezept setzen, wagen sie kulinarisch die eine oder andere Neuerung: Erstmals werden an einer Kaffeebar frisch geröstete Kaffeespezialitäten angeboten. Wers gerne deftig mag, ist mit dem beliebten Steffisbrot seit Anbeginn gut bedient – und darf sich auf den neuen Music-Days-Hotdog freuen.

Neu ist auch, dass die Music-Days Steffisburg bereits am Donnerstag starten – und dafür schon am Samstagabend ausklingen. Das OK begründet diesen Wechsel – bisher gingen die Musik-Festspiele jeweils von Freitag bis Sonntag über die Bühne – vor allem mit organisatorischen Überlegungen. Namentlich sei es immer schwieriger geworden, für den Montag nach dem Fest freiwillige Helferinnen und Helfer für den Abbau zu finden. Am Sonntag soll nun zumindest jener Teil dieser Arbeiten erledigt werden, der nicht allzu viel Lärm verursacht. Ein weiterer Grund für die Vor-Verschiebung sind die Publikums-Reihen, die sich zuletzt am Sonntagnachmittag merklich gelichtet hätten. «Das OK ist überzeugt, an den drei Ausgeh-Abenden mehr Konzertgängerinnen und -gänger abholen zu können – und am Samstag immer noch ein familiäres Programm für Alt und Jung zu bieten.

Was bleibt, sind die Kulturbändel: Wer einen solchen kauft, hilft mit, die Kosten für das Festival zu tragen – und profitiert von Rabatten an den Getränke- und Food-Ständen.

PD/don

