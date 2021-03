Erfahrene Klima-Expertin Infos einblenden

Gabriela Blatter (36) ist Co-Präsidentin der Grünliberalen der Stadt Bern. Im Stadtrat gehört die eloquente Rednerin zu den einflussreichsten Stimmen in Klimafragen, mit denen sie sich auch in ihrem Berufsalltag intensiv auseinandersetzt. Die Naturwissenschaftlerin arbeitet beim Bundesamt für Umwelt (Bafu) in der Abteilung Internationales. Sie war etwa 2015 an der Klimakonferenz in Paris dabei. Damals einigten sich die 195 UNO-Staaten auf das geltende Welt-Klimaabkommen.

Das städtische Klimareglement geht zurück auf eine 2009 erheblich erklärte Motion der damaligen Stadtparlamentarier Urs Frieden und Natalie Imboden (beide Grünes Bündnis), in der sie forderten, die «2000-Watt-Gesellschaft» zum mittelfristigen Ziel zu erklären. Wie die Stadtregierung schreibt, will sie mit dem Reglement die Erreichung der Klimaziele für verbindlich erklären. Derzeit wertet die Verwaltung die Antworten aus der öffentlichen Vernehmlassung aus. Voraussichtlich Anfang 2022 soll das Reglement in Kraft treten. (jsz)