Nationale Aktion in Langenthal – «Es geht darum, die Kinder zu schützen» Viele Kinder leiden unter den Suchtproblemen ihrer Eltern. Sechs Oberaargauer Institutionen wollen die Bevölkerung eine Woche lang für das Thema sensibilisieren. Tobias Granwehr

Seit gut 18 Jahren arbeitet Michael Sigrist beim Blauen Kreuz in Langenthal. Dabei beschäftigt er sich auch mit Kindern suchtkranker Eltern. Foto: Beat Mathys

Das Thema Sucht wird zuweilen tabuisiert und von sich weggeschoben. Viele Menschen wollen oder können Suchtprobleme nicht erkennen. Besonders dramatisch kann es dann werden, wenn auch Kinder betroffen sind. Auf dieses Problem will die nationale Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern hinweisen.

Auch im Oberaargau soll die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden. Deshalb haben sich sechs Organisationen zusammengeschlossen, um sich an der Aktion zu beteiligen. «Wir wollen jenen, die keine Stimme haben, eine geben – also den Kindern und Jugendlichen», sagt Michael Sigrist. Der Präsident der EVP Langenthal arbeitet als Fachbereichsleiter Beratung und Therapie am Standort Langenthal des Blauen Kreuzes Bern.