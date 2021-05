Bubble-Tea selber machen – Es geht auch ohne Chemie Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, «Bubbles» selbst herzustellen: mit chemischen Pülverchen oder mit Maniokmehl. Wir haben beides ausprobiert. Daniel Böniger

Das Resultat lässt sich sehen: hausgemachte Bubble-Teas mit Maniokmehl-Perlen. Foto: Ava Herz

Schon von Bubble-Tea gehört? Ob in Aarau, Thun oder Zürich: Zurzeit stehen Jugendliche schweizweit Schlange für das Getränk.

Es basiert in aller Regel auf süssem Tee, in dem die namensgebenden «Bubbles» schwimmen. Diese sind manchmal sogar mit einer zweiten Flüssigkeit gefüllt und zerplatzen im Mund. Getrunken wird der Tee, der auch in den sozialen Medien oft thematisiert wird, mit dickem Strohhalm. Teilweise kostet ein Becher davon fast zehn Franken.

Der Reflex als kochender Vater einer Bubble-Tea-verrückten Tochter: Selbermachen! Ich bestelle zwei nicht ganz günstige Dosen Küchenchemie (Algizoon und Calazoon heissen sie) und fühle mich an Ferran Adrià erinnert, den spanischen Molekularkoch («El Bulli»), der regelmässig solche Tricksereien angewendet hat.