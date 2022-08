Frau Bärtschi, Sie sind seit 1. Juni Regierungsrätin und haben nun mit Finanzplanung, Investitionsrechnung, Schuldenbremse und so weiter zu tun. Wie gut kennen Sie die Materie schon?

So gut, wie es in dieser kurzen Zeit geht. Es ist sehr viel Neues. In meiner Direktion gibt es verschiedene komplexe Themen, etwa auch die Informatikprojekte. Ich musste priorisieren, wo ich mich zuerst einarbeiten will.