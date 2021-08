Interview mit Star-DJ Steve Aoki – «Es gab nur zwei Alternativen:

Schwimmen oder ersaufen» Steve Aoki ist einer der gefragtesten Electro-House-DJs der Welt. Ein Gespräch über hohe Schulden, Goldfische – und darüber, warum er all sein Geld vor seinem Tod ausgeben möchte. Jürgen Schmieder

Jung hoch verschuldet, heute reich und berühmt: Steve Aoki. Foto: Getty Images

Es ist Montagmittag, Steve Aoki meldet sich per Video aus seinem Haus in Las Vegas. In den vier Tagen davor war er: auf dem Musikfestival Lollapalooza in Chicago, danach in einem Nachtclub in Florida, auf einer Show in Las Vegas und an einem Auftritt nach dem Final der Rugby-Profiliga MLR in Los Angeles. Nein, er ist nicht auf Tour, so was ist ein ganz normales Wochenende für ihn, seit mehr als 20 Jahren – im «Guinnessbuch der Rekorde» wird er mit 168 Shows in 41 Ländern (2012) als der am weitesten gereiste Musiker innerhalb eines Jahres (361’590 Kilometer) geführt. Das Zimmer, in dem er sitzt, sieht aus wie ein Raumschiff; passend für einen Rastlosen.