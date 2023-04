Notstand im Berner Asylzentrum – «Es fühlt sich an wie ein Gefängnis» Insider des Berner Bundesasylzentrums berichten von mangelhafter Gesundheitsversorgung, Gewalt und sexuellen Übergriffen. Der Bund und die Asylorganisation ORS bestreiten die Vorwürfe. Andres Marti

Was hinter diesen Türen passiert, bleibt meist im Dunkeln: Eingang des Bundesasylzentrums an der Berner Morillonstrasse. Foto: Dres Hubacher

Rund 100’000 Schutzsuchende sind letztes Jahr in die Schweiz geflüchtet. Diese historische Fluchtbewegung brachte das Schweizer Asylwesen an den Rand des Kollapses. Insbesondere die Bundesasylzentren (BAZ), wo Asylsuchende während der Dauer ihres Verfahrens untergebracht werden, waren vielerorts überfüllt und am Anschlag.