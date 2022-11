«Herr der Ringe» in Jegenstorf – «Es fühlt sich an, als hätten wir Mittelerde besucht» Ein «Herr der Ringe»-Film als Coming-of-Age-Projekt: Drei junge Berner haben die letzten Jahre mit Orks und Rittern verbracht, und sind daran auch persönlich gewachsen. Céline Graf

Die Orks im «Herr der Ringe»-Fanfilm fletschen die Zähne, stampfen und säbeln fast wie im Original. Foto: Michael Ryser

Es war ein schlammiger Sonntag. Im Mai 2021 besuchten wir die Brüder Sven und Lars Würgler und Dominik Rohrbach in einem Wald bei Jegenstorf am letzten Drehtag ihres «Herr der Ringe»-Kurzfilms «Battles of the Fords of Isen». Zur Premiere erzählen die drei Filmemacher, wie es ihnen in der Postproduktion ergangen ist, wie sie während des Filmdrehs erwachsen geworden sind und warum in ihrem Film kaum Blut fliesst.