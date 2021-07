Brünigschwinget ohne Zuschauer – «Es fehlt der Sägemehlgeruch» Weil am Brünigschwinget dieses Jahr keine Zuschauer zugelassen sind, stimmen weit gereiste Fans

ein Liedchen an. Mit Distanz und prominenter Unterstützung. stefan Kammermann

Fachsimpeln lässt sich auch im Public-Viewing-Zelt, und vor dem Bildschirm kommt rasch Stimmung auf. Foto: Stefan Kammermann



Ja eben, das Wetter, die Prognosen versprechen nicht wirklich einen Sommertag. Neblig und trüb präsentiert sich am Sonntag in der Früh die Atmosphäre. «Wo willst du da Stimmung einholen?», meint Christoph Imfeld, Medienverantwortlicher des Brünigschwinget, auf eine entsprechende Frage.

Rund eine Stunde alt ist der Traditionsanlass auf dem Pass zwischen dem Haslital und dem Kanton Obwalden. Und tatsächlich: In die Schwingarena sind lediglich 120 Athleten, rund 50 Helferinnen und Betreuer, ein paar Medienleute und zwölf Vertreter des Schweizer Fernsehens SRF eingelassen. Letztere übertragen das Geschehen per Livestream in die gute Stube.