Supreme Court in den USA – Es droht nichts weniger als das Ende der Demokratie Der Oberste Gerichtshof in den USA will sich der Frage widmen, wie viel Freiheit die Bundesstaaten darin haben, Wahlen zu organisieren. Wird die konservative Mehrheit das System der Gewaltenteilung abschaffen? Christian Zaschke aus New York

Richter und Richterinnen des Obersten Gerichtshofs der USA. Die Mehrheit ist eindeutig konservativ. Foto: AFP

Die neun Richterinnen und Richter des Supreme Court der USA haben sich nun in die Ferien verabschiedet, nicht jedoch, ohne noch eine Botschaft zu hinterlassen, die in juristischen Kreisen wie eine Bombe einschlug. Dass die Auswirkungen dieses Einschlags zunächst nur in Fachkreisen zu spüren sind, liegt auch daran, dass die Angelegenheit auf den ersten Blick recht unscheinbar daherkommt. Nach Ansicht von Juristen aber hat sie das Potenzial, die amerikanische Demokratie fundamental zu verändern beziehungsweise, wie die Pessimisten glauben, sie de facto zu beenden.