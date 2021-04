YB vor Titelgewinn – Es droht eine triste Meisterfeier Schon am Sonntag könnte YB erneut Meister werden. Weil die Beizen geschlossen sind, kommt dieses Jahr nicht einmal ein Hauch Public-Viewing-Feeling auf. Michael Bucher

Das gemeinsame Mitfiebern vor einer Kneipe in der Aarbergergasse, wie hier letzten August beim Cupfinal, ist dieses Jahr gestrichen. Foto: Manuel Zingg

Es klingt verrückt: Aber die Young Boys könnten schon diesen Sonntag erneut Meister werden. In einer Woche notabene, in der zu Beginn noch Schnee bis ins Flachland lag. Satte 22 Punkte Vorsprung haben die Berner in der Tabelle auf den Zweitplatzierten. Es müsste am Wochenende jedoch viel zusammenpassen, damit YB zum vierten Mal in Serie den Pokal holt. Sie müssen am Sonntag zu Hause gegen St. Gallen gewinnen, während Servette verlieren muss. Ausserdem dürfen am Samstag Lausanne und Lugano (im Direktduell) und Basel nicht gewinnen.

Noch trister als letztes Jahr