Prozess am Regionalgericht – Es droht eine Gefängnisstrafe von vier Jahren Vergewaltigung, Nötigung, Drohung, Körperverletzung: Einem 48-jährigen Mann droht eine langjährige Gefängnisstrafe. Anne-Marie Günter

In einem solchen Gerichtssaal musste sich der Angeklagte gestern verantworten. Foto: Patric Spahni

Anscheinend hatte der heute 48-jährige gebürtige Deutsche ein bewegtes Leben. Die Mutter lebt in den USA, und als Mitte zwanzig war, suchte und fand er seinen Vater in Deutschland wieder. Dieser ermöglichte ihm mehrere Ausbildungen. Er war Kameramann auf einem Kreuzfahrtschiff, Gärtner, Zimmermann im Berner Oberland, Drehbuchautor und vor Corona Angestellter im Gastwirtschaftsbereich in Portugal. Jetzt lebt er in Berlin und ist arbeitslos.

2017 war er auf dem Bödeli zwischen Thuner- und Brienzersee, und das zeigt eine Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Berner Oberland. Die darin aufgeführten Straftatbestände sind so schwer, dass das Gericht gestern in Dreierbesetzung tagte.