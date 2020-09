SCL Tigers – Es droht ein Minus von 3 Millionen Franken – oder mehr In der kommenden Saison geht es für die SCL Tigers ums nackte Überleben. Der Verlust aus dem vergangenen Winter ist erst der Anfang. Nina-Lou Frey/red

So leer wie beim Geisterspiel gegen Biel wird die Ilfishalle nächste Saison nicht sein – bei weitem aber auch nicht voll besetzt. Foto: Keystone

Verwaltungsratspräsident Peter Jakob nimmt an der Generalversammlung der SCL Tigers AG kein Blatt vor den Mund. «Es ist eine beschissene Situation», sagt er. Die Hockeysaison musste infolge der Corona-Pandemie abgebrochen werden, die Einnahmen von vier oder mehr Heimspielen fielen aus. So schreiben die SCL Tigers das erste Mal nach sieben Jahren einen Verlust. Eigentlich habe noch ein massiv höheres Minus gedroht, sagt Andreas Klossner, Leiter Finanzen. Durch Kurzarbeitsentschädigung und weitere Einsparungen – unter anderem in der Werbung – beläuft sich der Verlust nun auf gut 242’000 Franken.