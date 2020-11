Gstaader Hotel wird 175-jährig – Es dauerte lange, bis das Rössli gezähmt war Der älteste Gastgewerbebetrieb im Nobelkurort besteht seit 1845. Er durchlebte anfänglich viele Besitzerwechsel und wurde einst vom Feuer bedroht. Hans Heimann

Eine der wohl ältesten Fotoaufnahmen des Posthotels Rössli, das eine Zeit lang auch als Postablage diente. Foto: PD

In 175 Jahren hat das Hotel Rössli einiges erlebt und eine breitgefächerte Gästeschar beherbergt. Forscht man in den Gstaader Grundbüchern über das Gasthaus Rössli, so stösst man auf einen Eintrag vom 31. September 1825, wo ein Johannes Mezenen als Eigentümer des Hauses eingetragen ist. Es ist nicht nachweisbar, dass Mezenen schon Gäste beherbergt hatte.

Zwanzig Jahre später ging das Gebäude an Bendicht Steffen über, und dieser betrieb es ab 1845 als erstes Gasthaus in Gstaad. Die häufigen Wirte- und Besitzerwechsel zu Beginn zeugen davon, dass nicht alle wirtschaftlich erfolgreich waren. Der Gemeindeschreiber und Amtsgerichtweibel Johann Ludwig Zingre wurde 1852 neuer Eigentümer. Unter seiner Führung bekam das Rössli den Namenszusatz Posthotel, da es nun über eine Postablage verfügte.