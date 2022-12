Gelebte Tradition – Es brodelt in Brienz – schon seit 176 Jahren Das Suppenhaus Brienz pflegt und lebt bis heute eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert – indem es sie mit neuem Sinn erfüllt. Sibylle Hunziker

Ab den 1970er-Jahren wurde das Suppenhaus zum Treffpunkt für die ganze Dorfbevölkerung. Foto: PD/Peter Ernst

Im frühen 19. Jahrhundert war Brienz ein bitterarmes Dorf. Hilfe vom Staat war in den turbulenten Zeiten vor der Gründung der Eidgenossenschaft nicht zu erwarten. Also entschloss sich die Bevölkerung zur Selbsthilfe und gründete 1846 eine Suppenkommission, die Kartoffeln ankaufte. Im Jahr darauf entstand die Suppenanstalt, wo die Ärmsten den Winter über wenigstes einmal am Tag warm verpflegt wurden.